

Бывшие послы США заявили о признаках автократии в Грузии

15.07.2021 23:19





Бывшие послы США в Грузии Уильям Харрисон Кортни (1995-1997) и Кеннет Спенсер Яловиц (1998-2001) прокомментировали расследование причин гибели оператора телекомпании TV Pirveli Лексо Лашкарава. В интервью грузинской службе «Голоса Америки» дипломаты дали свою оценку событиям в Тбилиси.



В ходе беспорядков 5 июля Лашкарава был жестоко избит группой участников гомофобной акции. Несколько дней спустя он скончался у себя дома. Позже МВД заявило, что телеоператор скончался от передозировки наркотиками.



Бывший американские послы, однако, с этой версией не согласны. Уильям Кортни, который сейчас является исследователем центра Rand Corporation, говорит, что утверждения МВД Грузии больше походят на ложные обвинения. Для дипломата, много лет проработавшего в разных странах Восточной Европы, то, что происходит в Тбилиси, напоминает события в Москве. Он опасается, что правительство Грузии ведет себя как автократическое правительство.



«В автократических обществах часто используют ложные обвинения в употреблении наркотиков против людей, которые находятся в оппозиции к ним. Я помню один пример из Москвы, где журналиста-расследователя Ивана Голунова обвинили в употреблении наркотиков. Тогда несколько газет защитили журналиста, и его освободили. И это не действия, которых мы ожидаем от правительства Грузии. Запад смотрит на Грузию как растущую демократию, а такое поведение свойственно автократическим правительствам», — сказал Кортни.



Кеннет Яловиц также считает несерьезной версию о передозировке наркотиками, и очевидным тот факт, что смерть Лексо Лашкарава связана с его жестоким избиением:



«Я не врач, но, увидев его фотографии, понял, что его очень сильно избили. Когда кого-то бьют по голове, всегда есть риск кровоизлияния в мозг или какое-то другое повреждение мозга, которое не проявило себя при обследовании. Когда мы говорим о передозировке препаратами, мы теоретически можем сказать, что это возможно. Но какими препаратами? Он был в больнице, кто кроме врача мог дать ему препараты?».



Бывшие послы США подчеркивают, что смерть Лексо Лашкарава, нападение на 53 журналистов и действия правительства Грузии серьезно подрывают имидж страны. По их словам, демократические достижения Тбилиси в последние годы исчезают. И причина не только в беспорядках 5-6 июля, но и в политическом кризисе, возникшем за последний год.



«Это не просто один шаг, это целая серия событий, в которых демократия медленно, шаг за шагом ослабевает. Я очень обеспокоен тем, что все успехи, которые мы наблюдали в Грузии в последнее время, также постепенно исчезают», — сказал Яловиц.



В свою очередь Уильям Кортни отметил ответственность Церкви в случившемся: «На Западе, конечно, были очень расстроены тем, что Грузинская православная церковь также казалась нетерпимой к мирной деятельности ЛГБТК». Он также заявил, что беспорядки 5-6 июля серьезно скажутся на евроатлантических устремлениях Грузии.



«Очевидно, что нынешнее правительство демонстрирует нелиберальные амбиции по некоторым важным вопросам», — заключил он.



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