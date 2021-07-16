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Госдепартамент США призывает власти Грузии выполнить соглашение от 19 апреля
16.07.2021 10:47
Соединенные Штаты обеспокоены решением парламента Грузии от 12 июля утвердить шесть судей Верховного суда, что противоречит соглашению, достигнутому 19 апреля между представителями правящей и оппозиционных партий, - об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.
«Соглашение от 19 апреля, достигнутое при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Европейского совета Шарля Мишеля, обязывает подписавшие его стороны приостановить «все текущие назначения» в Верховный суд до тех пор, пока «амбициозная судебная реформа» не будет осуществлена путем процесса широкой, инклюзивной и многопартийной реформы.
Призываем власти Грузии выполнить соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховный суд до проведения судебной реформы. Это то, о чем договорились политические лидеры, в том и числе правящая партия. Невыполнение этого еще более подорвет доверие грузинского общества и международного содружества к суду Грузии и создаст угрозу демократическому развитию Грузии. Неполное выполнение соглашения от 19 апреля также может ослабить доверие инвесторов и устойчивость политических и социальных институтов Грузии», - отмечается в документе.
Вместе с тем, Соединенные Штаты призывают власти Грузии проявить свою приверженность демократическим принципам и верховенству закона и усилить партнерство с США и международным содружеством.
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