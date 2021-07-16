

На пост председателя ЦИК рекомендована кандидатура Георгия Каландаришвили

16.07.2021 10:55





Парламентский комитет по юридическим вопросам 10 голосами рекомендовал на пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Георгия Каландаришвили.



Второго кандидата, представленного на пост председателя ЦИК, Георгия Сантуриани поддержали всего 4 члена комитета.



На одну вакантную должность члена ЦИК комитет 10 голосами рекомендовал кандидатуру Гии Цацашвили, а на вторую вакантную должность, также 10 голосами, рекомендовал выбрать Майю Заридзе.



На одну из вакантных должностей члена Центральной избирательной комиссии наряду с Гией Цацашвили была представлена кандидатура Лелы Талиури, которую поддержали 3 члена комитета, а выдвинутую вместе с Майей Заридзе Тамар Сартания поддержали 3 члена комитета, один был против.



По словам председателя комитета Анри Оханашвили, процесс рассмотрения кандидатур протекал достаточно интенсивно, в нем принимали участие как парламентское большинство, так и ряд оппозиционных групп.



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