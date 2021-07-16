

Тенгиз Церцвадзе: Грузия - не Америка, чтобы иметь какие-то суперкомпьютерные системы

16.07.2021 10:57





Грузия - не Америка, чтобы иметь какие-то суперкомпьютерные системы, какие есть у НАСА или Пентагона - если однажды тысяча человек захочет путешествовать самолетом, который рассчитан на 200 пассажиров, они ведь не смогут?! – об этом заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в связи с перебоями на портале регистрации на вакцинацию.



По его словам, были приняты максимальные меры, чтобы у всех был равный доступ к вакцинации.



«Грузия - не Америка, чтобы иметь суперкомпьютерные системы, какие есть у НАСА или Пентагона. У Грузии был тот ресурс, который выдержал бы ожидаемые нагрузки, но вчера было 500 000 попыток [войти]. Если 1/5 взрослого населения страны в один день захочет войти в базу данных, это не удастся. Если однажды 1000 человек захотят путешествовать самолетом, который рассчитан на 200 пассажиров, они ведь не смогут ?! Конечно, максимально должна быть превенция этого, и Министерство делает все, власти страны и IT –служба, но мы не можем быть полностью застрахованы. Прибыло 28 000 доз "Pfizer", то есть, на 14 000 человек, и эти 14 000 быстро зарегистрировались, а потом остальные не могли войти.



Я не знаю ни одного случая приоритета в регистрации на вакцинацию. Мои близкие, члены моей семьи не смогли зарегистрироваться. Могут быть некоторые единичные исключения, и это, наверное, будут повсюду в мире, но масштабно максимально были приняты меры, чтобы у всех был равный доступ к вакцинации», - сказал Церцвадзе.



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