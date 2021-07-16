

Здравоохранение гражданина Грузии обходится дороже, чем здравоохранение среднестатистического европейца - ВОЗ

16.07.2021 13:37





Европейский офис Всемирной организации здравоохранения опубликовал отчет, согласно которому доля оплаты из личных расходов за здравоохранение в Грузии превышает средний показатель по странам ВОЗ в Европейском регионе. Оплата из личных расходов подразумевает расходы, потраченные семьей на любую медицинскую услугу либо продукцию.



Причина этого в суммах на медикаменты - всеобщее здравоохранение ограничивает финансирование лекарств, а цены на медикаменты высокие. Кроме того, люди меньше доверяют первичной медицине и предпочитают обращаться непосредственно к специалисту, избегая обращения к семейному врачу, а это в конечном итоге обходится дороже.



Расходы семьи на медицинские услуги и продукцию в Грузии в среднем составляют 48%, а в странах Европейского региона - 30%.



Отчет основан на данных за 2013–2018 годы и положительно оценивает всеобщую реформу здравоохранения 2013 года, хотя и отмечает, что государственные инвестиции в здравоохранение по-прежнему очень низки. Бюджетные расходы на здравоохранение в Грузии составляют всего 2,9%, тогда как в Европе в среднем 4,9%.



«Катастрофические расходы на здоровье из личных средств крайне давят на на малообеспеченные семьи. В 2018 году оплата доли лекарств из личных средств в малообеспеченных семьях составила 90%, а в наиболее обеспеченных семьях - 24%», - сказано в отчете.



ВОЗ рекомендует правительству Грузии расширить программу амбулаторных медикаментов - то есть тех лекарств, которые назначаются по рецепту.



«Всеобщее страхование должно покрывать больше медикаментов, в программу должно быть включено больше хронических заболеваний и в зависимости от того какой имеется доход, должно охватывать больше людей», - сказала представитель офиса ВОЗ Русудан Хотивари «Радио Свободе».





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