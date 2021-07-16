

Бывшие послы США: передозировку в обвинениях используют автократические правительства

16.07.2021 15:06





Бывшие послы США в Грузии Кеннет Яловиц и Уильям Кортни о смерти оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава и о происходящих в Тбилиси событиях говорили в интервью с «Голосом Америки».



По мнению Уильяма Кортни, назвать министерством внутренних дел вероятной причиной смерти Лексо Лашкарава передозировку наркотиками, больше похоже на ложное обвинение, что является характерным для автократических правительств.



«В автократических обществах часто используют ложные обвинения в употреблении наркотиков против людей, находящихся в оппозиции. Мне вспоминается один пример из Москвы, где следственному журналисту Ивану Голунову было предъявлено обвинение в употреблении наркотиков. Тогда несколько газет защитили журналиста, и он был освобожден.



Это не те действия, которых мы ожидаем от Грузии. Запад рассматривает Грузию как готовую демократию, а такое поведение характерно для автократических правительств». - сказала Кортни.



Точку зрения смерти от передозировки также несерьезной считает и Кеннет Яловиц. По его словам, смерть Лашкарава связана в жестоком избиении путинскими орками.



«Я не врач, но, когда я увидел фотографии этого господина, было ясно, что он был очень сильно избит. Когда кто-то так избит по голове, как был этот господин, всегда есть вероятность, что произойдет кровоизлияние в мозг либо какая-нибудь черепно-мозговая травма, которая не проявилась во время обследования.



Когда мы говорим о передозировке лекарством, мы теоретически можем сказать, что это возможно, но какого лекарства? Он находился в больнице, кто кроме врачей мог дать ему лекарство», - сказал Яловиц.





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