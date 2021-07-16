

Келли Дегнан: Заявления правительства США следует воспринимать очень серьезно

16.07.2021 15:08





Заявления правительства США, в том числе заявления госсекретаря следует воспринимать очень серьезно, — заявила журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан.



Дипломат прокомментировала заявление Госдепартамента США об утверждении парламентом Грузии судей Верховного суда Грузии.



«Санкции — это один из многих инструментов, имеющихся в арсенале. Я думаю, вы видели заявления посольства США и Государственного департамента, государственного секретаря о том, что мы глубоко разочарованы тем, что процесс, к приостановке которого мы призывали, был продолжен, несмотря на широкую вовлеченность. Это то, о чем договорились политические лидеры Грузии, включая правящую партию, что эти назначения будут приостановлены до проведения широкой, инклюзивной, многопартийной судебной реформы. Этого еще не произошло, и поэтому мы очень разочарованы назначением этих судей. Парламент мог остановить этот процесс. Заявления правительства США, в том числе госсекретаря, не были сделаны на скорую руку. Это послания, отражающие обеспокоенность стратегического партнера Грузии, которые следует воспринимать очень серьезно и не игнорировать их как поспешные», — сказала Келли Дегнан.



Госдепартамент США выступил сегодня с заявлением, в котором призвал правительство Грузии соблюдать соглашение от 19 апреля, в том числе отложить назначения в Верховный суд до проведения прозрачной реформы правосудия.



В то же время, по заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, Соединенные Штаты глубоко обеспокоены утверждением грузинским парламентом судей Верховного суда, что противоречит соглашению от 19 апреля.





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