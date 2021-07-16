

Гамкрелидзе признал, что власти поторопились со снятием ковид-ограничений

16.07.2021 15:43





Снятие ограничений в Грузии произошло быстро, к сожалению, мы поторопились с ограничением, — об этом глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил говоря об ухудшении эпидемии в Грузии.



По его словам, Координационный совет принимает решения о смягчении ограничений, соблюдая золотую середину, однако Гамкрелидзе считает, что снятие ограничений было скорым по ряду направлений.



«Как вы знаете, медицинская сторона, врачи в совете всегда более радикальны, чем экономическая сторона. Понятно и то, что экономика страны нуждалась в некоторой свободе, чтобы экономика вздохнула, особенно малый и средний бизнес. Поэтому согласовываются все предложения, и затем мы стараемся, чтобы решения были приняты с золотой серединой. Но я согласен с вами, что снятие ограничений было скорым по ряду направлений», — заявил Гамкрелидзе на вебинаре с журналистами.





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