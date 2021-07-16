|
|
|
Шарль Мишель встретится с Саломе Зурабишвили и Ираклием Гарибашвили
16.07.2021 15:55
Президент Европейского Совета Шарль Мишель встретится 19 июля в Батуми с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Расписание Шарля Мишеля опубликовано на официальном сайте Европейского Совета.
19 июля Шарль Мишель выступит с речью на Батумской международной конференции.
Кроме того, президент Европейского Совета встретится с президентом Молдовы Майей Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским.
В этот же день запланирована совместная встреча Шарля Мишеля с президентами Грузии, Молдовы и Украины, после которой состоится пресс-конференция.
Примечательно, что перед визитом в Грузию президент Европейского совета Шарль Мишель прибудет в Армению и Азербайджан.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна