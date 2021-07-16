

Шарль Мишель встретится с Саломе Зурабишвили и Ираклием Гарибашвили

16.07.2021 15:55





Президент Европейского Совета Шарль Мишель встретится 19 июля в Батуми с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Расписание Шарля Мишеля опубликовано на официальном сайте Европейского Совета.



19 июля Шарль Мишель выступит с речью на Батумской международной конференции.



Кроме того, президент Европейского Совета встретится с президентом Молдовы Майей Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским.



В этот же день запланирована совместная встреча Шарля Мишеля с президентами Грузии, Молдовы и Украины, после которой состоится пресс-конференция.



Примечательно, что перед визитом в Грузию президент Европейского совета Шарль Мишель прибудет в Армению и Азербайджан.





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