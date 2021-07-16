

Владимир Зеленский и Майя Санду посетят Грузию

16.07.2021 17:47





Президент Молдовы Майя Санду, украинский лидер Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель примут участие в 17-й Международной конференции в Батуми, которая состоится 19 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте конференции.



Как отмечается, основное внимание на форуме будет уделено повышению уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.



Грузию на конференции представлять будут премьер-министр Ираклий Гарибашвили, президент Саломе Зурабишвили и члены правительства.



Первая тема в повестке дня мероприятия озаглавлена: Три государства – один выбор: Грузия, Молдова и Украина в движении. Ее спикеры: Санду, Зеленский, Мишель и Зурабишвили.



Во второй группе представители известных аналитических центров рассмотрят вопрос об обновлении традиционного трансатлантического диалога и возможных сценариях его развития.



Конференция под названием «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона» пройдет в смешанном формате – присутствовать на мероприятии будут только главные спикеры, а зрители смогут следить за их выступлениями в онлайн-режиме.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





