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Владимир Зеленский и Майя Санду посетят Грузию
16.07.2021 17:47
Президент Молдовы Майя Санду, украинский лидер Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель примут участие в 17-й Международной конференции в Батуми, которая состоится 19 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте конференции.
Как отмечается, основное внимание на форуме будет уделено повышению уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.
Грузию на конференции представлять будут премьер-министр Ираклий Гарибашвили, президент Саломе Зурабишвили и члены правительства.
Первая тема в повестке дня мероприятия озаглавлена: Три государства – один выбор: Грузия, Молдова и Украина в движении. Ее спикеры: Санду, Зеленский, Мишель и Зурабишвили.
Во второй группе представители известных аналитических центров рассмотрят вопрос об обновлении традиционного трансатлантического диалога и возможных сценариях его развития.
Конференция под названием «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона» пройдет в смешанном формате – присутствовать на мероприятии будут только главные спикеры, а зрители смогут следить за их выступлениями в онлайн-режиме.
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