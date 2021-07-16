

120-дневный период от инфицирования коронавирусом до вакцинации может быть сокращен

16.07.2021 19:39





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, Совет по иммунизации рассматривает возможность сокращения 120-дневного периода, разрешенного от инфицирования коронавирусом до вакцинации.



По его словам, внесение изменений в регуляцию позволит медперсоналу активнее участвовать в процессе вакцинации.



«В медицинском секторе занято 65 тысяч человек. Врач, медсестра, младший и вспомогательный медицинский персонал. Сегодня отсюда вакцинированы около 12 тысяч человек, 50 процентов из них — врачи. В стране работают 18 тысяч врачей, около семи процентов из них вакцинированы. Следует отметить, что самый большой удар во время пандемии был нанесен медперсоналу, если общая инфицированность нашего населения составляет семь процентов, то зараженность медицинского персонала — 33 процента. То есть 33 процента из этих 65 000 человек инфицированы.



Как вы знаете, в соответствии с нашими действующими регуляциями вакцинация разрешается через 120 дней после заражения, поэтому некоторым людям не нужно было делать прививку. Сейчас мы планируем, это тоже новая инициатива, на Совете по иммунизации рассматривается возможность сокращения 120 дней, точно так же, как это варьируется в разных странах от 30 до 90 дней. Уверен, что медперсонал будет активнее участвовать в вакцинации. По сравнению с населением в целом уровень вакцинации медперсонала в два раза выше, но этого недостаточно», — заявил Амиран Гамкрелидзе.





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