

«Лело»: «Власти дарят миллионы игорному бизнесу, чтобы он финансировал избирательную кампанию «Мечты»

16.07.2021 23:01





Один из лидеров оппозиционной партии «Лело — за Грузию» Саба Буадзе прокомментировал решение правительства вдвое сократить лицензионную плата за организацию игорных заведений в Тбилиси. По его мнению, правящая партия «Грузинская мечта» сделала этот шаг исходя из собственной выгоды.



Буадзе заявляет, что правительство дарит миллионы лари игорному бизнесу и связанным с властью лицам для того, чтобы те профинансировали избирательную кампанию правящей партии:



«Правительство делает подарок в миллионы лари игорному бизнесу для того, что бы тот и связанные с властью лица продолжали финансирование избирательной кампании «Мечты». Это на фоне того, что правительство не смогло элементарно помочь грузинскому бизнесу, который находится на грани уничтожения.



Иракли Гарибашвили вдвое урезал налоги для растущего бизнеса, оборот которого в прошлом году составил 38 млрд. лари. Нам интересно, какой ответ на это у «Грузинской мечты». Вместо игры в прятки им нужно ответить, почему и в чьих интересах было принято такое решение», — заявил Буадзе.



По решению правительства Грузии, за 2021 год лицензионная плата за организацию игорных заведений в Тбилиси будет составлять не 5 млн. лари, а 2.5 млн. лари.



Новые правила касаются разрешений, выданных с 5 июля 2021 до 1 января 2022 года.



Соответствующе распоряжение было принято 11 июля. На второй год после открытия, налог на деятельность игорного заведения останется на уровне 2,5 млн. в год.



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