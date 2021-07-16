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Посольство Японии передало дар муниципалитету Озургети
16.07.2021 23:03
Посольство Японии передало в дар муниципалитету Озургети машину по сбору отходов и урны для пластика
Посол Японии в Грузии Имамура Акира открыт проект «Улучшение санитарных условий в муниципалитете Озургети».
Проект финансируется «Программой грантов по гуманитарной безопасности» (GGP) посольства Японии.
В рамках проекта была куплена машина, собирающая малогабаритные отходы ценой в 57,329 доллара США и специальные урны для пластика, которые будут размещены у побережья муниципалитета Озургети.
Это уже второй проект в муниципалитете Озуергети, осуществляемы при финансировании дипломатического ведомства Японии.
В январе Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи получил в подарок от посольства четыре реанимобиля, один из которых обслуживает муниципалитет Озургети.
По сообщению посольства, в рамках визита посол вместе с супругой также посетил Реабилитационный центр Уреки, построенный в 2014 году в рамках грантовой программы посольства.
В данном центре благотворительная организация «Гурия» предоставляет детям с ограниченными возможностями услуги по реабилитации.
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