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Минздрав: Новая партия вакцины Pfizer поступит в страну в течение нескольких дней
17.07.2021 10:31
Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что новая партия вакцины Pfizer поступит в страну в течение нескольких дней.
Как отметила Габуния в программе Первого канала Грузии «Тема дня», она не может назвать точную дату, но каждый, кто не смог зарегистрироваться на вакцину «Pfizer» в эти дни, сможет сделать это в ближайшем будущем.
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