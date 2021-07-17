

Минздрав: Новая партия вакцины Pfizer поступит в страну в течение нескольких дней

17.07.2021 10:31





Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что новая партия вакцины Pfizer поступит в страну в течение нескольких дней.



Как отметила Габуния в программе Первого канала Грузии «Тема дня», она не может назвать точную дату, но каждый, кто не смог зарегистрироваться на вакцину «Pfizer» в эти дни, сможет сделать это в ближайшем будущем.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





