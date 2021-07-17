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Зурабишвили: Приветствую встречу в Батуми президентов Европейского Совета, Украины и Молдовы


17.07.2021   10:41


Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала запланированный на 19 июля визит в Грузию президента Европейского совета, лидеров Украины и Молдовы.

«Рада приветствовать встречу в Батуми президентов Европейского Совета, Украины и Молдовы на международной конференции», — написала Саломе Зурабишвили на своей странице в Twitter.

Отметим, по приглашению президента Грузии Саломе Зурабишвили Батуми 19 июля посетят президент Украины Владимир Зеленский, президент Молдовы Майя Санду и президент Европейского Совета Шарль Мишель, где состоится встреча лидеров программы «Восточного партнерства ЕС».

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