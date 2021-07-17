

Гарибашвили: США подарят Грузии полмиллиона доз вакцины Pfizer

17.07.2021 12:03





«У нас наблюдается рост числа случаев коронавируса в последние дни, и главное решение в этой ситуации — вакцинация», — заявил журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили.



По его словам, в Грузию уже поступил 1 миллион доз вакцины китайского производства Sinovak и Sinopharm , поэтапно завозится и вакцина Pfizer.



«Миллион доз вакцин Sinovak и Sinopharm уже в Грузии, началась и поэтапная поставка миллиона доз вакцин Pfizer, её партии будут поступать каждые выходные. В то же время правительство США решило подарить полмиллиона доз Pfizer, которые мы получим в ближайшие несколько недель», — сказал премьер.



По его словам, необходимо, чтобы все граждане проявили гражданскую ответственность и прошли вакцинацию.





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