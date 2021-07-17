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Шарль Мишель: ЕС готов принять активное участие в решении проблем на Южном Кавказе
17.07.2021 16:18
ЕС готов более активно участвовать в решении проблем Южного Кавказа, а также укрепить связи с регионом. Об этом президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции в Ереване.
«ЕС хочет стать более активным в регионе, укрепить связи со странами региона и работать над подготовкой к саммиту Восточного партнерства», — сказал Мишель.
Политик отметил, что ЕС помогает «Минской группе» ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
«Призываем вас продолжить работу по достижению стабильности и процветания в регионе. Надеемся, что удастся решить вопросы, связанные с военнопленными, передачей карт заминированных территорий и делимитацией-демаркацией границы. Мы также надеемся, что посредством переговоров станут возможными дискуссии о сотрудничестве и транспортных коммуникациях, что будет способствовать экономическому развитию. Мирные переговоры важны. ЕС готов стоять рядом и быть конструктивным партнером в решении проблем и популяризации демократических ценностей», — заявил Шарль Мишель на пресс-конференции после личной встречи с Николом Пашиняном.
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