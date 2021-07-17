

Келли Дегнан: Назначения в суд должны быть приостановлены

17.07.2021 18:01





У «Грузинской мечты» было много возможностей изъять из соглашения запись, касающуюся назначения судей в ходе переговоров, однако она этого не сделала. Любой хороший юрист знает, что, подписывая соглашение, ты соглашаешься с теми условиями, которые в нем даны, - об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



По ее словам, назначения судей в суд следует приостановить до тех пор, пока не будет широких, инклюзивных, многопартийных обсуждений.



«В соглашении от 19 апреля четко и ясно указано, что назначения судей в суд должны быть приостановлены до тех пор, пока не будет широких, инклюзивных, многопартийных обсуждений, которые принесут амбициозную реформу судебной системы. Из-за того, что не было инклюзивного, многопартийного процесса, мы не получили амбициозную реформу судебной системы, исходя из этого, назначения в суд должны быть приостановлены. В этом направлении соглашение от 19 апреля очень ясно. У меня нет информации ни о каких побочных договоренностях или вербальных соглашениях, я знаю только то, что написано в документе, подписанном лидерами «Грузинской мечты» и других политических партий 19 апреля. Любой хороший юрист знает, что подписывая соглашение, ты соглашаешься с условиями, изложенными в нем.



У «Грузинской мечты» было много возможностей изъять из соглашения запись, которая была связана с назначением судей в ходе переговоров, но она этого не сделала. Я также хочу сказать, что США работают с тысячами грузинских партнеров в течение 30 лет, чтобы помочь Грузии создать демократию, укрепить оборону и безопасность, улучшить образование и общественное здравоохранение и осуществить диверсификацию ее экономики. Соединенные Штаты продолжат работать вместе с грузинами, которые хотят помочь Грузии создать и стать стабильной, успешной и демократической страной», - сказала Келли Дегнан.



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