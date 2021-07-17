

МИД Франции напомнил властям Грузии об их обязательствах после выступлений гомофобов

17.07.2021 18:03





Власти Франции решительно осуждают насилие в Тбилиси 5 июля, в результате которого пострадали более 50 человек. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции на брифинге в пятницу.



«Франция решительно осуждает насилие в Тбилиси 5 июля, в результате которого пострадали более пятидесяти человек. Мы подтверждаем свою приверженность уважению прав ЛГБТКИ+ людей, а также защите журналистов.



Франция призывает власти Грузии расследовать эти тяжелые события и сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в насилии, в том числе, тех, чьи действия, возможно, привели к смерти оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава.



Франция подтверждает свою приверженность полному соблюдению Грузией европейских и международных обязательств», — сказал представитель французского внешнеполитического ведомства.



5 июля в ходе акции противников ЛГБТ пострадали 53 сотрудника различных СМИ, освещавших события. Один из них, телеоператор Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит радикальной гомофобной группировкой.



Всего по делу о беспорядках задержаны 24 человека. Обвинения в организации насилия до сих пор никому не предъявлены.



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