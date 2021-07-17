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Израиль включил Грузию в красный список стран с тяжелой эпидситуацией
17.07.2021 19:33
Израиль включил Грузию в список стран, в которых тяжелая эпидемиологическая обстановка, сообщает портал Ynet.
По данным издания, помимо Грузии, в списке оказались Турция, Великобритания и Кипр. Пассажирам, приехавшим из этих стран в Израиль, необходимо пройти семидневную самоизоляцию.
После увеличения случаев заражения индийским штаммом в этих странах, Израиль включил их в красный список.
Отмечается, что со следующей недели власти Израиля приостановят авиасообщение с Испанией и Киргизией.
Стоит добавить, что Израиль уже ограничил авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, ЮАР, Индией, Мексикой, Россией, Белоруссией и Узбекистаном.
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