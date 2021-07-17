

Перед парламентом проходит организованная медиа акция протеста с требованием отставки премьера

17.07.2021 19:41





Перед зданием парламента Грузии проходит акция протеста, организованная СМИ. Акция началась с телевизионного комментария скончавшегося оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава о насилии в отношении него 5 июля. На экране, установленном перед парламентом, также показывают кадры насилия в отношении журналистов.



На месте присутствуют представители различных СМИ и политики. Они требуют наказания всех участвовавших в насилии над журналистами и отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



В нданный момент движение на проспекте Руставели перекрыто.



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