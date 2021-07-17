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Вахо Саная: Все институты в Грузии убила «Грузинская мечта», мы последний бастион, и мы не падем
17.07.2021 21:25
Все институты в Грузии убила «Грузинская мечта». Мы - последний бастион, и мы не падем, - заявил журналист Вахо Саная, выступая на акции, организованной представителями СМИ перед зданием парламента.
Как отметил Саная, они будут бороться до конца за свободу слова и за будущее.
«Сегодня нас душат, и сегодня нам говорят, что мы не должны протягивать друг другу руку, но мы с этим не смиримся. Мы покажем это своей борьбой. Мы обещали, что будем бороться не только из студий, но и на улице, мы будем с вами вместе. Главное, что мы можем вам предложить, - это бескомпромиссная борьба за нашу свободу. Мы никогда не оставим вас, также, как и вы не оставите нас, грузинские медиа, потому что, если не будет грузинских медиа, мы не сможем донести свой голос друг до друга. Все институты в Грузии убила «Грузинская мечта», мы последний бастион, и мы не падем», - заявил Саная на митинге.
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