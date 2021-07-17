

Вахо Саная: Все институты в Грузии убила «Грузинская мечта», мы последний бастион, и мы не падем

17.07.2021 21:25





Все институты в Грузии убила «Грузинская мечта». Мы - последний бастион, и мы не падем, - заявил журналист Вахо Саная, выступая на акции, организованной представителями СМИ перед зданием парламента.



Как отметил Саная, они будут бороться до конца за свободу слова и за будущее.



«Сегодня нас душат, и сегодня нам говорят, что мы не должны протягивать друг другу руку, но мы с этим не смиримся. Мы покажем это своей борьбой. Мы обещали, что будем бороться не только из студий, но и на улице, мы будем с вами вместе. Главное, что мы можем вам предложить, - это бескомпромиссная борьба за нашу свободу. Мы никогда не оставим вас, также, как и вы не оставите нас, грузинские медиа, потому что, если не будет грузинских медиа, мы не сможем донести свой голос друг до друга. Все институты в Грузии убила «Грузинская мечта», мы последний бастион, и мы не падем», - заявил Саная на митинге.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





