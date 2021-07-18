

Самадашвили: Глава МВД должен уйти в отставку

18.07.2021 12:39





Все согласны с тем, что Гомеларуи непосредственно ответственен за то, что произошло 5 июля. Гомелаури должен уйти в отставку и это несомненно для большинства людей, - заявила журналистам член фракции «Лело – Партнерство для Грузии» Саломе Самадашвили.



Как отметила Самадашвили, сегодня будет очень острое слушание.



«Сегодня мы участвуем в этом слушании для того, что еще раз показать прямую ответственность Гомелаури за то, что 5 июля пострадали 53 журналиста, и он не смог обеспечить безопасность сограждан, тогда как не затрудняется мобилизовать полицейские силы при защите пустого офиса «Грузинской мечты» или какого-либо государственного учреждения. Поэтому будет очень острое слушание, и наша позиция такова, что Гомелаури должен покинуть занимаемую должность. Мы обратимся с этим призывом, и у нас будет ни один вопрос», - заявила Самадашвили.



Сегодня в парламенте Грузии заслушают главу МВД Вахтанга Гомелаури.



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