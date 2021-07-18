

МИД Украины вызвал поверенного Грузии из-за приговора одесским морякам

18.07.2021 12:41





Временный поверенный Грузии был вызван в МИД Украины после того, как Батумский городской суд вынес обвинительный приговор двум украинцам, обвиняемым в незаконном пересечении грузинской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.



Граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко были задержаны на яхте у берегов Грузии в ноябре 2020 года. 14 июля суд в Батуми приговорил их к 4 годам тюрьмы.



«Послу было высказано разочарование решением Батумского городского суда, которое украинская сторона считает несправедливым и не соответствующим духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии. Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины», — заявил в пятницу официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства.



Он добавил, что в дальнейшем граждане Украины «воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу, в соответствии с законодательством Грузии». В свою очередь МИД будет принимать «все необходимые меры» для защиты их законных прав и интересов.



Яхта, на борту которой находились одесские моряки Дьяченко и Хомич, принадлежит гражданину Грузии Михаилу Батурину. Он работал в охране Михеила Саакашвили, когда тот занимал пост президента Грузии.



По словам Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос Дьяченко и Хомича во время встречи со своей коллегой Саломе Зурабишвили в Киеве 23 июня.



19 июля Зеленский также встретится с Зурабишвили, но на этот раз в Батуми, на полях международной конференции.



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