|
|
|
Парламент не поддержал досрочное прекращение полномочий 52 оппозиционных депутатов
18.07.2021 14:45
Парламент Грузии в ходе голосования провалил вопрос о досрочном прекращении полномочий 52 оппозиционных депутатов.
Сегодняшнее внеочередное заседание началось именно с голосований по этому вопросу. Парламент провел голосование по каждому оппозиционному члену в отдельности.
По заявлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, они не поддержали прекращение полномочий оппозиционных депутатов с учетом политического контекста.
Напомним, что согласно Конституции и регламенту парламента Грузии, полномочия члена парламента прекращаются раньше срока, в случае, если в течение очередной сессии он не будет присутствовать на половине заседаний без уважительной причины.
Как известно, оппозиционные члены парламента Грузии в знак протеста против результатов выборов 31 октября, несколько месяцев не участвовали в работе парламента 10-го созыва. Комитет по процедурным вопросам и правилам детально посчитал количество пропущенных ими заседаний, в частности, пропуски по уважительной и неуважительной причине, и подготовил по каждому депутаты соответствующее заключение.
Вместе с тем, по существующей информации, правящая команда, руководствуясь политической целесообразностью, не намерена прекращать полномочия своих оппозиционных коллег из-за пропусков по неуважительной причине.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна