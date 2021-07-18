

Полиция задержала двух членов партии «Лело»

18.07.2021 15:43





На территории, прилегающей к парламенту Грузии, где гражданские активисты и представители различных оппозиционных партий проводят акцию, задержаны члены «Лело» Григол Геегелия и Тазо Датунашвили.



Задержанию предшествовала словесная перепалка между членами «Лело» и правоохранителями.



В парламенте Грузии до сих пор не удается начать выступление с речью главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури.



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