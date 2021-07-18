

Выступление главы МВД в парламенте сорвано и перенесено на другой день

18.07.2021 15:44





Выступление в парламенте Грузии министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури перенесено на другой день, заявил спикер законодательного органа Каха Кучава.



Вахтанг Гомелаури появился сегодня в парламенте к 13 часам, чтобы выступить на внеочередном заседании парламента. Министр должен ответить на вопросы депутатов по поводу событий 5 июля, когда радикальные гомофобные группировки устроили погром офисов неправительственных организаций и избили более 50 журналистов.



По его словам, «министра заслушают на другом пленарном заседании».



«В таком режиме продолжение обсуждения действительно не служит той цели, ради которой мы собрались и назначили внеочередное заседание. Поэтому объявляю сегодняшнее заседание закрытым. Мы обсудим этот вопрос на другом внеочередном заседании», — сказал Кучава.



Спикер отметил, что и оппозиции, и журналистам дали время и возможность провести протест, но затем все должны были «вернуться к выполнению своих обязанностей». Кучава подчеркнул, что журналисты должны были освещать сессию, а не выставлять баннеры с требованиями.



«То, что мы видели сегодня, к сожалению, в первую очередь было целенаправленно организованно против того, чтобы сегодня мы провели заседание», — сказал спикер парламента.



Два баннера с надписями «Накажите всех виновных!» и «Возьмите политическую ответственность», вывесили сегодня на балконе пресс-ложы оппозиционные журналисты.



Депутат «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа попросил их убрать баннеры, однако журналисты отказались это сделать и баннеры продолжают висеть в зале.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





