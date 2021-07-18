

Экс-посол США уличил во лжи премьер-министра Грузии

18.07.2021 16:49





Бывший посол США в Грузии Ян Келли уличает во лжи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Дело касается заявления главы грузинского правительства, согласно которому он не слышал, чтобы Европа и США критиковали судебную систему Грузии до 2012 года - при власти Саакашвили. Келли назвал это заявление ложью и отметил, что американцы прекрасно знают угрозу наличия таких лидеров, которые сочиняют собственные факты вместо того, чтобы смотреть правде в глаза.



"Это неправда. Посмотрите доклад о правах человека - там всегда была критика судебной власти времен Единого национального движения. Возьмите 2011 год, к примеру: "Ложь, политически мотивированные обвинения", "жестокое обращение с заключенными со стороны должностных лиц", "Суд продолжает действовать в угоду правящей партии".



Это несколько примеров критики судебной системы Саакашвили со стороны США. Грузины должны знать правду. Мы, американцы, знаем угрозу от лидеров, которые создают собственные факты вместо того, чтобы смотреть правде глаза", - пишет Ян Келли на Twitter.



Ложью назвал заявление премьер-министра и сенатор Адам Кинзингер.



"Это полная ложь. Мы были критичны и часто. Как видно, сейчас прогресс затормозился и правительство Грузии открыто нарушает соглашения" отметил Кинзингер.



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