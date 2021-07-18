

Бакрадзе: У властей больше нет ресурса управления, и стране грозят беспорядки

18.07.2021 17:43





Когда большинство не может нормально завести главу МВД в парламент и обеспечить слушание, это означает, что у властей больше нет ресурса управления, и стране грозят неуправляемость, беспорядки, - завил оппозиционный депутат парламента Грузии Давид Бакрадзе.



По словам Бакрадзе, выход из создавшегося положения заключается во взятии на себя политической ответственности, в отставке премьер-министра и министра внутренних дел, в наказании виновных, что успокоит ситуацию и позволит дойти до осенних выборов в сравнительно нормализованной обстановке.



Как отметил Бакрадзе, в противном случае, то, что произошло сегодня в парламенте страны, повторится на всех брифингах, во всех министерствах и на всех слушаниях.



«Я давно являюсь членом парламента. Зал заседаний парламента помнит и более тяжелые противостояния, в том числе и физические противостояния. Мы видели более острые протесты, однако заседания продолжались. То, что произошло сегодня, означает следующее – власти настолько деморализованы и морально пали, что не могут выносить и абсолютно мирный, выраженный баннером протест журналистов… Это же означает, что одна проблема, заключающаяся в безнаказанности насилия, переросла в другую, в еще более острую проблему – у властей больше нет ресурса управления», - заявил Давид Бакрадзе.



По его оценке, страна стоит перед угрозой тяжелого противостояния и неуправляемости, и именно власти ответственны за то, чтобы не поступаться страной ради собственных кресел.



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