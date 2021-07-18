

Хазарадзе: Баннер, вывешенный журналистами, стал причиной для прерывания заседания

18.07.2021 17:45





Баннер, который вывесили журналисты, стал причиной для прерывания заседания. Это еще раз указывает на то, что в этой стране, в этом парламенте боятся свободного слова, - об этом заявил лидер «Лело» Мамука Хазарадзе после закрытия заседания в парламенте Грузии.



Как он отметил, «Грузинская мечта» боится острых вопросов.



«Вы увидели, что «Грузинская мечта» объявила заседание закрытым. Мы ясно увидели, что «Грузинская мечта» и ее министр Гомелаури убежали от вопросов. Наша фракция «Лело – Партнерство для Грузии» терпеливо ждала сессию и момента задать острые вопросы. Я еще раз хочу подтвердить нашу поддержку в отношении свободных СМИ. Мы еще раз убедились, что страна не управляется по демократическим стандартам и мы весьма далеки от этих стандартов, потому что баннер, который вывесили журналисты, стал причиной для прерывания заседания. Это еще раз указывает на то, что в этой стране, в этом парламенте боятся свободного слова, боятся политических заявлений и боятся острых вопросов. Факт налицо, «Грузинская мечта» сегодня практически еще раз проявила себя. Они не могут управлять страной, отвечать на вопросы, и закрыли заседание», - заявил Мамука Хазарадзе.



Напомним, что по решению председателя парламента Грузии сегодняшнее внеочередное пленарное заседание было закрыто. Соответственно, слушание главы МВД сегодня уже не состоится.



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