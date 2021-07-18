

Сайт «Чешского радио» заблокировали в России без предупреждения

18.07.2021 20:05





Роскомнадзор без предупреждения заблокировал сайт «Чешского радио» из-за статьи 20-летней давности о студенте Яне Палахе, который совершил самосожжение в 1969 году, протестуя против ввода советских войск в Чехословакию. Об этом в эфире «Дождя» рассказал заместитель главного редактора «Радио Прага» (входит в «Чешское радио») Либор Кукал.



«Мы очень удивились, потому что мы ничего не знали наперед, не получали никаких предупреждений. Так что нам остается только удивляться», — сказал Кукал.



Он добавил, что даже если бы радио получило предупреждение от Роскомнадзора, текст бы с сайта все равно скорее всего не убрали, так как это рассказ об исторических событиях. Однако ведомство не вступало в коммуникацию с редакцией издания, подчеркнул журналист.



«Я скажу честно — мы работаем в Праге и до сих пор не имели никаких контактов с российскими органами. На данный момент мы даже пока не знаем, как оспаривать это решение, потому что у нас нет такого опыта», — сказал Кукал.



Накануне «Новая газета» сообщила, что Роскомнадзор внес адрес страницы с материалом про Палаха, опубликованным в 2001 году, в реестр сайтов с запрещенной информацией. Ведомство приняло такое решение еще 17 мая. При этом блокировка распространяется на весь сайт русской службы «Чешского радио».



Чешский студент Ян Палах совершил самосожжение на Вацлавской площади в Праге 16 января 1969 года. С собой он взял письма, в которых заявил, что таким образом протестовал против военного вмешательства других стран в дела Чехословакии. В Чехии Палаха считают национальным героем, подчеркнул редактор «Радио Прага». На похоронах студента собралось несколько сотен тысяч человек, но это событие не привело к либерализации, а наоборот, положило конец реформам «Пражской весны», которые называли «социализмом с человеческим лицом».



В материале на сайте «Чешского радио» рассказывалось о личности Палаха и мотивах его самоубийства.



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