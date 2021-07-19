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Визит премьер-министра в США запланирован не был - правительство
19.07.2021 11:28
По пояснению пресс-службы администрации правительства Грузии, визит премьер-министра в США запланирован не был, и полная спекуляция утверждать, будто запланированный визит премьера в США сорвался.
Об этом говорится в объяснении, распространенном пресс-службой премьер-министра.
«Мы хотим пояснить, что визит премьер-министра в США не был запланирован. Распространенная отдельными лицами информация является ложью и целенаправленной дезинформацией. Информацию о визитах премьер-министра заранее распространяет пресс-служба. В данном случае такого не было, соответственно, утверждать, будто запланированный визит премьера в США сорвался - это полная спекуляция», - заявили в пресс-службе правительства.
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