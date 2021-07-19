

Шарль Мишель встретился с Саломе Зурабишвили

19.07.2021 11:31





Находящийся с визитом в Грузии президент Европейского совета Шарль Мишель начал проводить политические встречи. Первая аудиенция прошла с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



Через некоторое время планируется встреча с представителями оппозиционных партий.



В рамках визита Шарль Мишель также проведет встречу с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.



Президент Европейского совета прибыл в Грузию вчера. Параллельно с политическими встречами он примет участие в 17-й Батумской международной конференции «Сила притяжения Евросоюза и трансформация региона».



Мероприятие откроет вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани. Кроме того, на открытии выступят президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, президенты Молдовы, Украины и Европейского совета Майя Санду, Владимир Зеленский и Шарль Мишель.



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