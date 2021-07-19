

Украинские моряки, приговоренные к сроку в Грузии, освобождены на основании помилования

19.07.2021 11:43





Задержанные в Грузии украинские моряки и бывший член охраны Михеила Саакашвили, которым несколько дней назад Батумский городской суд избрал заключение, освобождены на основании помилования. Об этом заявляет адвокат задержанных Бека Басилая.



По его словам, бывший сотрудник охраны Михеила Саакашвили Михаил Батурин и два гражданина Украины - Юрий Хомич и Владимир Дьяченко освобождены без их заявления. По оценке Басилая, это люстрация того, что заключенные месяцами находились в тюрьме незаконно.



В администрации президента Грузии пока не комментируют вопрос об издании акта помилования.



Напомним, 14 июля Батумский городской суд приговорил задержанных по обвинению в незаконном пересечении границы двух граждан Украины Владимира Дьяченко и Юрия Хомича, а также бывшего члена охраны Михеила Саакашвили - Михаила Батурина к четырем годам лишения свободы. Их задержали 28 ноября. Грузинские пограничники искали на судне экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.



Украинская сторона не раз выразила протест в связи с незаконным арестом украинских моряков. В связи с этим президент Украины не раз отказывался посетить Грузию.



Напомним, что в Батуми запланирована конференция, в которой должны принять участие президент Евросовета Шарль Мишель, президенты Украины Владимир Зеленский и Молдовы Майя Санду. Приезд президента Украины был под вопросом из-за незаконного задержания украинских моряков.



Президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение украинцев в Twitter. "Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", - написал глава государства.



Политик, экс-глава крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Михеил Саакашвили со своей стороны сообщил, что украинцы Дьяченко и Хомич, а также грузин по паспорту Михаил Батурин, были освобождены в понедельник в 7 утра.



Саакашвили заявляет, что украинцев помиловали благодаря давлению Зеленского.



"Этот вынужденный акт был сделан под давлением президента Зеленского, который проявил принципиальную позицию и отменил двусторонний саммит Грузия-Украина, а также четко дал понять, что не будет участвовать в другом саммите под эгидой Евросоюза, который был запланирован на следующий день, и в котором также должна была участвовать Майя Санду. Санду несколько дней назад звонила в Киев и спрашивала, будут ли украинцы участвовать, потому что она тоже не собиралась прилетать, если Зеленского не будет. Евросоюз был вынужден тоже вмешаться и оказать давление на грузинские власти.



По моей информации, самолет президента Зеленского взлетел только после того, как поступило сообщение об освобождении украинцев, и президент ждал до последней минуты, пока это сообщение не было подтверждено посольством в Киеве, только после этого дав добро на вылет", - написал Саакашвили.



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