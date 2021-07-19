

Шарль Мишель встретился с представителями оппозиционных партий

19.07.2021 11:50





В Батуми проходит встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля с представителями оппозиционных партий.



Как заявили журналистам перед встречей лидеры оппозиции, одной из главных тем обсуждения будет именно документ Шарля Мишеля, и то, что назначением судей в Верховный суд нарушается соглашение.



Представители оппозиции ожидают, что у Шарля Мишеля будут очень строгие послания в адрес властей.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





