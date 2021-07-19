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Шарль Мишель встретился с представителями оппозиционных партий


19.07.2021   11:50


В Батуми проходит встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля с представителями оппозиционных партий.

Как заявили журналистам перед встречей лидеры оппозиции, одной из главных тем обсуждения будет именно документ Шарля Мишеля, и то, что назначением судей в Верховный суд нарушается соглашение.

Представители оппозиции ожидают, что у Шарля Мишеля будут очень строгие послания в адрес властей.

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