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Шарль Мишель встретился с представителями оппозиционных партий
19.07.2021 11:50
В Батуми проходит встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля с представителями оппозиционных партий.
Как заявили журналистам перед встречей лидеры оппозиции, одной из главных тем обсуждения будет именно документ Шарля Мишеля, и то, что назначением судей в Верховный суд нарушается соглашение.
Представители оппозиции ожидают, что у Шарля Мишеля будут очень строгие послания в адрес властей.
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