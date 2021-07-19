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Зеленский в Грузии примет участие в первом саммите «Ассоциированного трио»
19.07.2021 11:59
19 августа президент Владимир Зеленский посетит Грузию, где примет участие в первом саммите "Ассоциированного трио". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.
"19 июля 2021 Владимир Зеленский с рабочим визитом в Грузию с целью начала деятельности формата" Ассоциированного трио "Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры трех стран подпишут декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
В рамках визита Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Молдовы Майей Санду и президентом Европейского совета.
Как известно, в середине мая Украина, Грузия и Молдова создали формат "Ассоциированного трио" с целью усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС.
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