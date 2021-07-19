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Зурабишвили: Больше ЕС в Грузии - сильный сигнал для нашего прогресса и развития


19.07.2021   12:03


Больше ЕС в Грузии — сильный сигнал для нашего прогресса и развития, — об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи со встречей тет-а-тет с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Президент Грузии поблагодарила Шарля Мишеля за визит в социальной сети «Твиттер».

«Сегодняшний день важен для европейского будущего Грузии. Спасибо президенту Европейского совета за участие в этом. Больше ЕС в Грузии — сильный сигнал для нашего прогресса и развития. Послание, которое остается неизменным, несмотря на все вызовы», — написала Саломе Зурабишвили.

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