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Министр здравоохранения встретилась с послом США
19.07.2021 12:28
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе встретилась с послом США Келли Дегнан. Информацию об этом распространяет Минздрав.
По сообщению ведомства, на встрече стороны обсудили вопросы вакцинации.
В министерстве также заявили, что в ходе встречи разговор коснулся донации вакцины со стороны США и обсудили вопросы, связанные с логистикой, а также существующие потребности в процессе вакцинации, вызовы и способы их решения.
По информации Минздрава, после встречи дипломат ещё раз подчеркнула важность вакцинации как для защиты здоровья людей, так и для открытия экономики стран.
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