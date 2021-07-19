

Министр здравоохранения встретилась с послом США

19.07.2021 12:28





Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе встретилась с послом США Келли Дегнан. Информацию об этом распространяет Минздрав.



По сообщению ведомства, на встрече стороны обсудили вопросы вакцинации.



В министерстве также заявили, что в ходе встречи разговор коснулся донации вакцины со стороны США и обсудили вопросы, связанные с логистикой, а также существующие потребности в процессе вакцинации, вызовы и способы их решения.



По информации Минздрава, после встречи дипломат ещё раз подчеркнула важность вакцинации как для защиты здоровья людей, так и для открытия экономики стран.





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