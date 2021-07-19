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В Администрации правительства утверждают, что визит премьера в США даже не планировался
19.07.2021 12:28
В администрации правительства Грузии опровергают информацию о срыве визита премьера Ираклия Гарибашвили в США.
«Хотим сообщить, что визит премьер-министра в США не планировался. Распространяемая отдельными лицами информация ошибочна и представляет целенаправленную дезинформацию. Пресс-служба заранее распространяет информацию о визитах премьер-министра. В данном случае ничего подобного не было. Соответственно, утверждения, что запланированный визит премьер-министра в США провалился, это полная спекуляция», — сказано в заявлении.
Ранее на этой неделе в некоторых СМИ стала появляться информация о том, что премьер Грузии намеревался посетить США с рабочим визитом, но поездка не состоялась из-за отказа американской стоны. Авторы этих сообщений предполагали, что причиной отказа могут быть события 5 июля, когда в Тбилиси из-за действий радикальных антизападных группировок, решивших сорвать акцию ЛГБТ-активистов, пострадали более полусотни журналистов.
Сам Гарибашвили недавно говорил о важности «большей коммуникации и большего общения» с Вашингтоном. По мнению премьера, из-за отсутствия хороших каналов связи в США возникают «некоторые недопонимания и вопросы» к властям Грузии, в том числе с точки зрения выполнения политического соглашения от 19 апреля.
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