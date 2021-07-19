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В Грузии вступили в силу новые ковид-регуляции


19.07.2021   12:47


Исходя из значительного роста уровня заболеваемости коронавирусом, с 19 июля в силу вступает ряд новых регуляций..

В частности, посещение тренингов, конференций, и семинаров допускается только при наличии отрицательного ПСР-теста. При этом тестирование должно быть проведено минимум за 72 часа до начала мероприятия.

Допускается также участие в такого рода мероприятиях после проведения теста на антитела за 24 часа.

Кроме того, запрещается функционирование детских и молодежных лагерей вне зависимости от формы и места проведения.

Для граждан в возрасте до 18 лет участие в спортивных турнирах и учебно-тренировочных сборах возможно только на основании ПСР-тестирования.

На данном этапе правительство Грузии не намерено значительно расширять список запретов, так как это может негативно отразиться на туристическом сезоне, который приближается к пику.

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