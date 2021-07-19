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В Грузии вступили в силу новые ковид-регуляции
19.07.2021 12:47
Исходя из значительного роста уровня заболеваемости коронавирусом, с 19 июля в силу вступает ряд новых регуляций..
В частности, посещение тренингов, конференций, и семинаров допускается только при наличии отрицательного ПСР-теста. При этом тестирование должно быть проведено минимум за 72 часа до начала мероприятия.
Допускается также участие в такого рода мероприятиях после проведения теста на антитела за 24 часа.
Кроме того, запрещается функционирование детских и молодежных лагерей вне зависимости от формы и места проведения.
Для граждан в возрасте до 18 лет участие в спортивных турнирах и учебно-тренировочных сборах возможно только на основании ПСР-тестирования.
На данном этапе правительство Грузии не намерено значительно расширять список запретов, так как это может негативно отразиться на туристическом сезоне, который приближается к пику.
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