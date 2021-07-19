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Самадашвили: Мы говорили с Мишелем об усилении механизмов давления на власть
19.07.2021 12:57
По заявлению оппозиционного депутата Саломе Самадашвили, президент Европейского совета Шарль Мишель хорошо осознает те геополитические вызовы, перед которыми сегодня стоит Грузия, и о демократическое будущее страны.
«Мы много говорили о событиях, которые произошли в стране 5 июля. Мы еще раз поговорили о том, что для страны, претендующей на членство в Евросоюзе, события последних недель стали не только огромным шагом назад от европейской повестки дня, но и создают угрозу для реализации этой повестки дня», — заявила Саломе Самадашвили.
По её словам, Шарль Мишель хорошо понимает, что документ, подписанный представителями партий, является основой и краеугольным камнем обеспечения демократических преобразований в Грузии.
«Мы говорили о необходимости усиления механизмов давления на власть, которая открыто и явно отрицает европейское будущее нашей страны. Убеждена, что в ближайшее время мы увидим серьезные дискуссии о задействовании соответствующих санкций с европейской стороны, когда, к сожалению, помощь нашей стране по принципу условности может быть приостановлена из-за проблем с выполнением документа Мишеля», — заявила Саломе Самадашвили.
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