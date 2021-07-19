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Президент Молдовы: На встрече в Батуми мы обсудим, как усилить трехсторонние отношения
19.07.2021 13:15
Я с нетерпением ожидаю сегодняшнего дня в Батуми, где встречусь с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в рамках Батумской конференции 2021 года, - об этом президент Молдовы Майя Санду написала в «Twitter».
По ее словам, на сегодняшней встрече стороны обсудят укрепление трехсторонних отношений между Молдовой, Грузией и Украиной и будущее Восточного партнерства.
«Мы обсудим, как усилить трехсторонние отношения Молдовы, Грузии и Украины, а также будущее Восточного партнерства, вместе мы сильнее», - написала президент Молдовы.
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