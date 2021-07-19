

На фоне ухудшения эпидситуации в Грузии растет нагрузка на больницы

19.07.2021 13:29





Эпидемиологическое положение в Грузии продолжает ухудшаться. Случаи заражения растут, и большая часть больных нуждается в госпитализации, из-за чего клиники переполнены.



В тбилисской Республиканской больнице ежедневно приходится добавлять новые места для пациентов. По словам замдиректора клиники Джавары Угрухулидзе, все 350 коек, которые были мобилизованы для инфицированных, сейчас заняты.



По словам директора Медицинского центра Мцхета Лики Мумладзе, больше половины ковид-пациентов, которым понадобилась госпитализация, инфицированы индийским штаммом, вариантом коронавируса «дельта».



«Ситуация усугубляется с увеличением случаев. На данном этапе стационарное лечение проходят 112 пациентов. С учетом течение заболевания, клинической картины, распространения и анамнеза, мы можем предположить, что 70% госпитализированных пациентов инфицированы индийским штаммом», — заявила Мумладзе.



Согласно официальным данным Минздрава, сейчас в больницах страны занято более 75% мест для ковид пациентов — 4 446 из 5 862.



На данный момент в Грузии 16 487 активных случаев коронавируса. Из них 4 446 пациентов (почти 27%) проходят лечение в больницах. 1 092 гражданина (около 7% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 10 949 граждан лечатся на дому. В ковид-гостиницах заняты более 36% мест.



Как отмечают медики, симптому индийского штамма коронавируса схожи с симптомами гриппа, поэтому часто граждане путают его с обыкновенной простудой. Специалисты призывают всех к осторожности, прохождению тестирования в случае наличия симптомов и переходу в самоизоляцию.



Эпидемиологи считают, что циркуляция новых, более заразных вариантов COVID-19 является одной из основных причин ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии. Среди других они называют отмену большинства ковид-ограничений и низкие темпы вакцинации населения.



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