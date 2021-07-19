

Мишель призвал политические стороны в Грузии к полному выполнению апрельского соглашения

19.07.2021 13:45





«Мой самый важный посыл ко всем политическим партиям в Грузии заключается в том, что полное и добросовестное выполнение апрельского соглашения в письменной форме является лучшей гарантией продвижения демократического порядка в Грузии», — заявил находящийся в Грузии президент Европейского совета Шарль Мишель.



По его словам, в ходе встречи с премьер-министром Гарибашвили и лидерами парламентских оппозиционных партий обсуждались последние события в Грузии и выполнение соглашения от 19 апреля.



«Сегодня я нахожусь в Грузии, чтобы принять участие в Батумской международной конференции и встретиться с лидерами ассоциированных стран-партнеров ЕС — Грузии, Украины и Молдовы.



У меня также была возможность встретиться с премьер-министром Гарибашвили и лидерами оппозиционных парламентских партий Грузии, чтобы обсудить последние события в Грузии и выполнение соглашения от 19 апреля.



«Мой самый важный посыл ко всем политическим партиям в Грузии заключается в том, что полное и добросовестное выполнение апрельского соглашения в письменной форме является лучшей гарантией продвижения демократического порядка в Грузии с учетом интересов граждан этой страны», — заявил Шарль Мишель.





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