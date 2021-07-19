

Шарль Мишель считает быстрое утверждение судей Верховного суда упущенной возможностью

19.07.2021 14:22





По заявлению президента Европейского совета Шарля Мишеля, судебная реформа является основной частью соглашения от 19 апреля и условием для выделения Грузии макрофинансовой помощи ЕС.



По его словам, быстрое утверждение судей Верховного суда не в полной мере отражает результаты консультаций с международными и внутренними игроками.



Вместе с тем, по словам Шарля Мишеля, все встречи, состоявшиеся сегодня в Батуми, подчеркнули ту центральную роль в отношениях ЕС-Грузия, которая имеет фундаментальные права и свободы.



«Права меньшинств не являются незначительным вопросом. Уважение разнообразия и достоинства человека имеет важное значение для наших фундаментальных ценностей и свобод СМИ, свободы выражения, конституционные права должны быть защищены», — заявил Шарль Мишель.





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