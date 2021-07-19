|
|
|
Шарль Мишель считает быстрое утверждение судей Верховного суда упущенной возможностью
19.07.2021 14:22
По заявлению президента Европейского совета Шарля Мишеля, судебная реформа является основной частью соглашения от 19 апреля и условием для выделения Грузии макрофинансовой помощи ЕС.
По его словам, быстрое утверждение судей Верховного суда не в полной мере отражает результаты консультаций с международными и внутренними игроками.
Вместе с тем, по словам Шарля Мишеля, все встречи, состоявшиеся сегодня в Батуми, подчеркнули ту центральную роль в отношениях ЕС-Грузия, которая имеет фундаментальные права и свободы.
«Права меньшинств не являются незначительным вопросом. Уважение разнообразия и достоинства человека имеет важное значение для наших фундаментальных ценностей и свобод СМИ, свободы выражения, конституционные права должны быть защищены», — заявил Шарль Мишель.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна