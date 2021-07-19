

Советник Генсека ООН призывал власти Грузии ввести регуляции и начать прививки-бустеры

19.07.2021 15:18





Советник Генсека ООН по вопросам здравоохранения, профессор Георгий Пхакадзе призывал власти Грузии начать реагировать на стремительные темпы распространения коронавируса и незамедлительно принять ряд регуляций.



«Медицинские маски везде с понедельника. Школы отложите до 1 октября и продолжайте учебу по смешанному методу (более 30% учеников в школе, а 70% — дистанционно). Хватит находиться в позе страуса. Не надо закрывать страну, надо учиться жить с вирусом», — пишет Пхакадзе на своей странице в Facebook.



Эксперт также размышляет по поводу эффективности препарата китайской компании Sinovac, на который Грузия сделала ставку в кампании по вакцинации своих граждан.



«Человек, полностью вакцинированный Sinovac, теряет антитела и защиту на 50% каждые сорок дней. Эффективность к штамму оригиналу составляет 60%-70%, но нет ответа в случае вариантов «альфа» и «дельта»», — отметил Пхакадзе.



Он добавил, что, согласно исследованиям, эффективность этой вакцины довольно низкая для лиц старше 40 лет. С учетом всех этих обстоятельств Пхакадзе призывает власти Грузии подумать о ревакцинации и обеспечить доступ к одной дополнительной дозе вакцины Pfizer/BioNTech гражданам, которые уже привиты Sinovac. По его словам, этот укол должен быть сделан спустя три месяца после введения второй дозы Sinovac.



«Летом Sinovac сделал свое дело, поскольку дельта штамм не был очень распространен, но с осени вакцинированные Sinovac должны потребовать бустер, то есть третью дозу (Pfizer) потому, что люди, вакцинированные в июне-июле, в сентябре будут иметь практически нулевую защиту», — пояснил Пхакадзе.



В начале июля Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило об отсутствии достаточного количества данных, на основании которых можно однозначно сказать о необходимости ревакцинации от коронавируса. В настоящее время и в Европе, и в США продолжаются исследования. В том случае, если бустерная доза продемонстрирует свою эффективность, на Западе планируют начать вводить ее пациентам с осени текущего года.



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