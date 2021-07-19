

Президент Евросовета назвал условия оказания финансовой помощи Грузии со стороны ЕС

19.07.2021 15:23





Реформа системы правосудия является условием для оказания Грузии финансовой помощи со стороны Евросоюза. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Батуми.



Президент Евросовета прибыл в Батуми для участия в международной конференции, посвященной интеграции в ЕС трех ассоциированных членов – Грузии, Украины и Молдовы. Сегодня Мишель встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, с представителями парламентской оппозиции и с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



Основной темой переговоров была имплементация соглашения от 19 апреля, подписанного между правящей «Грузинской мечтой» и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета.



«Реформа [системы] правосудия – это главная часть соглашения от 19 апреля и предусловие для макрофинансовой помощи Евросоюза Грузии. Поспешное назначение судей Верховного суда абсолютно не отражает результаты тех консультаций, которые были с международными партнерами, а также с заинтересованными, вовлеченными лицами на местах. Это действительно упущенная возможность», — заявил Мишель.



Президент Евросовета добавил, что выполнение соглашения от 19 апреля гарантирует то, что «Грузия осуществит свою демократическую повестку». Он выразил надежду на то, что впредь все стороны будут привержены своим обязательствам.



«Это путь к тому, чтобы все политические силы были объединены в стране и действовали в этом направлении. Также призываю всех, кто не подписал соглашение, подписать его», — заявил Мишель.





12 июля парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции. Слушание кандидатов в судьи проходило на фоне протеста оппозиции и призывов международных организаций отложить назначение до осуществления судебной реформы. В голосовании за кандидатов в судьи принимали участие только депутаты от правящей партии.



Назначение судей вызвало критику международных партнеров – ЕС и США. В своем заявлении Госдеп США отметил, что США глубоко обеспокоены утверждением парламентом Грузии шести судей Верховного суда, что является нарушением соглашения от 19 апреля, подписанного между правящей партией и оппозицией.



Беспорядки 5 июля и права человека

Другая тема сегодняшних встреч Мишеля в Батуми – защита фундаментальных прав и свобод человека. И с президентом, и с премьером, и с лидерами оппозиции обсуждались события, произошедшие в Тбилиси 5 июля, когда из-за действий радикально настроенных противников ЛГБТ пострадали десятки журналистов.



«Права меньшинств не является маргинальным вопросом. Уважение к разнообразию и к достоинству человека – главный и ключевой вопросом в наших фундаментальных ценностях. Конституционные права свободы прессы и свободы выражения должны быть защищены», — отметил Мишель.



В ходе гомофобной акции 5 июля пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста, освещавших события. Один из пострадавших, оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава был обнаружен мертвым в своей квартире через шесть дней после избиения.



К этому времени в рамках дела о беспорядках идентифицированы и задержаны 24 человека. Обвинения в организации актов насилия до сих пор никому не предъявлены.



После событий 5 июля со стороны западных партнеров Грузии не утихает критика. Эти события еще больше обострили политический кризис, урегулировать который призвано соглашение от 19 апреля. Как и три месяца назад, сейчас большинство оппозиционных партий находятся в режиме бойкота парламента. Они обвиняют правящую «Грузинскую мечту» в нарушении сразу нескольких пунктов договора.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





