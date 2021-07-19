

Гарибашвили не ответил на вопрос журналистов, когда он уйдет в отставку

19.07.2021 15:35





Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили не ответил на вопрос журналистов — когда он уйдет в отставку.



Журналисты спросили Гарибашвили о возможном уходе с поста главы правительства Грузии на состоявшейся в Батуми пресс-конференции, которую он провел после встречи с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем.



На пресс-конференции Гарибашвили рассказал о встрече Шарлем Мишелем, но после того, как журналисты спросили его, когда он уйдет в отставку, премьер-министр поблагодарил всех за внимание и ретировался.



Напомним, 11 июля стало известно о смерти оператора телекомпании TV Pirveli Александре (Лексо) Лашкарава, жестоко избитого в ходе беспорядков 5 июля. В этот же день гражданские активисты, НПО и представители СМИ провели протестную акцию и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, а также главы МВД Вахтанга Гомелаури.



Ранее 5 июля в Тбилиси агрессивно настроенные гомофобные группы учинили расправу над представителями СМИ. Они расправлялись со всеми, кого ассоциировали с медиа. Пострадали 53 журналиста.



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