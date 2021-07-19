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Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Грузию
19.07.2021 15:37
Президент Молдовы Майя Санду находится в Грузии. Ее самолет некоторое время назад приземлился в международном аэропорту Батуми.
Президента Молдовы в аэропорту встречал председатель правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе.
Как известно, Майя Санду выступит на Батумской 17-й международной конференции. Главная тема конференции – соглашение Грузии, Украины и Молдовы в рамках «ассоциированного трио».
В настоящее время президент Молдовы вместе с президентами Грузии и Украины принимает участие в совместной встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
У гостиницы «Шератон», где проходит конференция, сегодня можно было заметить плакаты с надписями «Я люблю Майю Санду» и флаги Молдовы.
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