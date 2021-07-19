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Кандидатуры трех женщин рассматриаются на пост Генсека НАТО


19.07.2021   15:39


На пост генсека НАТО рассматриваются кандидатуры трёх женщин, сообщает издание Politico.

По информации Politico, возможными кандидатами на пост генерального секретаря НАТО претендуют экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО истекает в сентябре 2022 года. Этот пост он занимает с октября 2014 года. Как ожидается, имя его преемника будет объявлено в следующем году. В то же время, как отмечает Politico, некоторые считают, что избрание представителя стран Балтии генеральным секретарем НАТО может рассматриваться как излишне враждебный посыл Москве.

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